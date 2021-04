Motorsport - Al via il monomarca BMW M2 CS Racing Cup (Di venerdì 23 aprile 2021) Presentata ufficialmente questa mattina la BMW M2 CS Racing Cup, competizione monomarca che porterà in pista l'ultima nata della serie M customer Racing che già durante i test di sviluppo ha pienamente convinto per prestazioni e guidabilità. Primo appuntamento a Monza, l'1 e 2 maggio. La vettura. La BMW M2 CS Racing è spinta da un motore S55 a sei cilindri con tecnologia M TwinPower turbo a iniezione diretta, capace di erogare 450 cavalli e 550 Nm. Sia il motore che il cambio a doppia frizione a 7 marce sono di serie, ma in questo caso gestiti utilizzando un software specifico per l'automobilismo sportivo. L'aerodinamica è aiutata da uno splitter anteriore e da un alettone posteriore regolabile. Ovviamente, la vettura è dotata di una gabbia di protezione certificata DMSB e saldata, prodotta da BMW ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 23 aprile 2021) Presentata ufficialmente questa mattina la BMW M2 CSCup, competizioneche porterà in pista l'ultima nata della serie M customerche già durante i test di sviluppo ha pienamente convinto per prestazioni e guidabilità. Primo appuntamento a Monza, l'1 e 2 maggio. La vettura. La BMW M2 CSè spinta da un motore S55 a sei cilindri con tecnologia M TwinPower turbo a iniezione diretta, capace di erogare 450 cavalli e 550 Nm. Sia il motore che il cambio a doppia frizione a 7 marce sono di serie, ma in questo caso gestiti utilizzando un software specifico per l'automobilismo sportivo. L'aerodinamica è aiutata da uno splitter anteriore e da un alettone posteriore regolabile. Ovviamente, la vettura è dotata di una gabbia di protezione certificata DMSB e saldata, prodotta da BMW ...

Advertising

Motorsport_IT : #BMWM2CSRacingCupItaly 2021: tutto pronto per il via - EprixFormulaE : Il punto sulla #FormulaE alla vigilia del weekend di Valencia. Nella stagione più difficile per il MotorSport, con… - Sevenpress : MM Motorsport “a due punte” nella manche tricolore del Rally Adriatico - PlanetR7_ : Forza Motorsport, PC e Xbox Series X: presto i test, partiti gli inviti per i giocatori - Giancagt6 : Minaccia M-Sport: 'Niente WRC ibrido nel 2022? Ce ne andiamo!' -

Ultime Notizie dalla rete : Motorsport via Alternanza Austin - Indianapolis | FormulaPassion.it ... tra cui proprio Indianapolis - ha rincarato Epstein - Questo vale anche ignorando l'incidente del 2005 (quando parteciparono solo sei vetture per via dei problemi alle gomme Michelin, ndr) , che è ...

Rossi non pensa più alla decima. " Ma lotto contro il tempo" ROSSI & LEWIS '' Delle mie 26 stagioni un giorno che cambierei? Valencia 2006, li ho buttato via un ... Abbiamo entrambe una grande passione per il motorsport, siamo molto curiosi di provare tutto ''. ...

BMW M2 CS Racing Cup Italy 2021: tutto pronto per il via Motorsport.com Svizzera Al via il monomarca BMW M2 CS Racing Cup La BMW Motorsport ha fatto un gran lavoro ... La BMW M2 CS Racing Cup Italy 2021 prenderà il via da Monza nel weekend del 1-2 maggio. Gli altri cinque eventi in programma sono: Misano (5-6 giugno), ...

F1 | Nadia Alboreto: “Michele era determinatissimo” La moglie Nadia Astorri ha ricordato il marito sul quotidiano Il Giornale. «Abitavamo nella stessa via. Aveva 16 o 17 anni, non aveva ancora la patente. Non era ancora un pilota, ma aveva già una ...

... tra cui proprio Indianapolis - ha rincarato Epstein - Questo vale anche ignorando l'incidente del 2005 (quando parteciparono solo sei vetture perdei problemi alle gomme Michelin, ndr) , che è ...ROSSI & LEWIS '' Delle mie 26 stagioni un giorno che cambierei? Valencia 2006, li ho buttatoun ... Abbiamo entrambe una grande passione per il, siamo molto curiosi di provare tutto ''. ...La BMW Motorsport ha fatto un gran lavoro ... La BMW M2 CS Racing Cup Italy 2021 prenderà il via da Monza nel weekend del 1-2 maggio. Gli altri cinque eventi in programma sono: Misano (5-6 giugno), ...La moglie Nadia Astorri ha ricordato il marito sul quotidiano Il Giornale. «Abitavamo nella stessa via. Aveva 16 o 17 anni, non aveva ancora la patente. Non era ancora un pilota, ma aveva già una ...