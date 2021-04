Mercedes: James Allison sarà CTO del team (Di venerdì 23 aprile 2021) La Mercedes ufficializzerà la nomina di James Allison come CTO del team. Il britannico dunque lascerà il suo ruolo di direttore tecnico, assumendo un ruolo dirigenziale all’interno della società tedesca. F1: i limiti della pista stanno diventano un problema serio Mercedes: James Allison avrà un ruolo determinante? Intervistato da Motorsport-total.com, il futuro CTO della Mercedes ha spiegato le motivazioni che l’hanno spinto ad assumere un ruolo dirigenziale: “La decisione è maturata abbastanza chiaramente nella mia testa già nel 2019. Si trattava solo di organizzare i tempi in modo che l’azienda potesse acquisire forza quando lo consegno a un motore molto, molto potente come Mike Elliott. Non potevo immaginare che ci sarebbe stato un posto in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 23 aprile 2021) Laufficializzerà la nomina dicome CTO del. Il britannico dunque lascerà il suo ruolo di direttore tecnico, assumendo un ruolo dirigenziale all’interno della società tedesca. F1: i limiti della pista stanno diventano un problema serioavrà un ruolo determinante? Intervistato da Motorsport-total.com, il futuro CTO dellaha spiegato le motivazioni che l’hanno spinto ad assumere un ruolo dirigenziale: “La decisione è maturata abbastanza chiaramente nella mia testa già nel 2019. Si trattava solo di organizzare i tempi in modo che l’azienda potesse acquisire forza quando lo consegno a un motore molto, molto potente come Mike Elliott. Non potevo immaginare che ci sarebbe stato un posto in ...

