Mediaset denuncia Pistocchi | «Accuse false | ci diffama»

Advertising

Corriere : Mediaset denuncia Pistocchi: «Accuse false, mai ricevute pressioni per allontanarlo » - MarcoZH11 : RT @CalcioFinanza: Mediaset contro Maurizio #Pistocchi. Dopo l'intervista al Corriere del giornalista, il gruppo di Cologno ha annunciato d… - JohSogos : RT @CalcioFinanza: Mediaset contro Maurizio #Pistocchi. Dopo l'intervista al Corriere del giornalista, il gruppo di Cologno ha annunciato d… - CalcioFinanza : Mediaset contro Maurizio #Pistocchi. Dopo l'intervista al Corriere del giornalista, il gruppo di Cologno ha annunci… - LauraGrimi : RT @Corriere: Mediaset denuncia Pistocchi: «Accuse false, mai ricevute pressioni per allontanarlo » -

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset denuncia

Corriere della Sera

Pistocchi, 65 anni, volto diper 35 anni, è stato protagonista di molti programmi che hanno fatto la storia del calcio televisivo . La sua esperienza professionale afinirà il 30 ...commenta L'Associazione eccellenza funeraria italiana, che raccoglie gli operatori di onoranze funebri, ha presentato un esposto alla Procura di Roma in relazione all'emergenza sepolture nella ...Maurizio Pistocchi contro Mediaset: “Via per la Juventus”. E l’azienda lo denuncia per diffamazione: “Accuse false”. Cosa aveva detto il giornalista… Mediaset denuncia Maurizio Pistocchi per ...“Anche la storie d’amore belle finiscono, la mia con Mediaset è durata tantissimi anni, ma il rapporto per tanti motivi era stato compromesso da quello che era successo nel 2017. Adesso abbiamo ...