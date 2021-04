Mediaset denuncia Maurizio Pistocchi (Di venerdì 23 aprile 2021) dopo l’intervista al ‘Corriere della Sera’. Il contratto del giornalista è in scadenza il 30 giugno. ROMA – . L’azienda milanese ha deciso di procedere per vie legali nei confronti del giornalista dopo l’intervista al Corriere della Sera. Da Cologno Monzese hanno smentito “presunte pressioni esterne e veti per ottenere il suo allontanamento” e per questo hanno dato incarico “ai propri legali di tutelare la propria immagine nelle competenti sedi giudiziarie “. Fininvest ha parlato di dichiarazioni “gravi, false e diffamatorie“. La nota di NewsMediaset La notizia è stata commentata anche da NewsMediaset con una breve nota. “In merito alle dichiarazioni rilasciate dal collega Maurizio Pistocchi – si legge nel comunicato – teniamo a chiarire che per quanto ci risulta non è stato epurato, ma ha raggiunto un ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 23 aprile 2021) dopo l’intervista al ‘Corriere della Sera’. Il contratto del giornalista è in scadenza il 30 giugno. ROMA – . L’azienda milanese ha deciso di procedere per vie legali nei confronti del giornalista dopo l’intervista al Corriere della Sera. Da Cologno Monzese hanno smentito “presunte pressioni esterne e veti per ottenere il suo allontanamento” e per questo hanno dato incarico “ai propri legali di tutelare la propria immagine nelle competenti sedi giudiziarie “. Fininvest ha parlato di dichiarazioni “gravi, false e diffamatorie“. La nota di NewsLa notizia è stata commentata anche da Newscon una breve nota. “In merito alle dichiarazioni rilasciate dal collega– si legge nel comunicato – teniamo a chiarire che per quanto ci risulta non è stato epurato, ma ha raggiunto un ...

