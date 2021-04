Matteo Berrettini in semifinale all’Atp Belgrado 2021 | data | orario e avversario

(Di venerdì 23 aprile 2021)vola in250 di. L’azzurro non vuole fermarsi e, dopo aver sconfitto all’esordio Marco Cecchinato, si è aggiudicato anche la sfida non banale contro il padrone di casa Filip Krajinovic. Chi sarà il prossimodel romano? Lo si scoprirà solamente al termine della partita in programma oggi, venerdì 23 aprile, tra Federico Delbonis e Taro Daniel. IL TABELLONE IL MONTEPREMI La sfida che vale un posto in finale si terrà sabato 24 aprile, conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco. La diretta televisiva sarà offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con live streaming sul sito ufficiale dell’emittente menzionata. Inoltre, Sportface.it proporrà ...

Fino a questo momento l'avvio di stagione del nostronon è stato scintillante: lo abbiamo detto, dopo la semifinale degli Us Open il romano ha accusato anche qualche problema fisico ...oggi sfida Filip Krajinovic , in occasione dei quarti di finale dell' Atp 250 di Belgrado 2021 . L'azzurro torna in campo dopo aver vinto il derby d'esordio contro Marco Cecchinato. ...Matteo Berrettini vola in semifinale all’Atp 250 di Belgrado 2021. L’azzurro non vuole fermarsi e, dopo aver sconfitto all’esordio Marco Cecchinato, si è aggiudicato anche la sfida non banale contro ...ATP Belgrado 2021: due italiani ai quarti ATP Belgrado 2021: Matteo Berrettini è ai quarti di finale assieme all’altro azzurro Gianluca Mager Non solo Sinner-Rublev. L’Italia del tennis propone altri ...