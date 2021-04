LIVE Tour of the Alps, quinta tappa in DIRETTA: grande bagarre tra i fuggitivi! Contrattacca Brambilla (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della quinta tappa – La cronaca del trionfo di Pello Bilbao – Il video della vittoria del basco della Bahrain Victorius – Le pagelle della quarta tappa – La classifica attuale 14.44 I Contrattaccanti sono Fabbro, Pernsteiner, Pronskiy e Scotson. 14.42 Gran bella azione da parte dell’azzurro. Da vedere quanto riuscirà a recuperare. 14.38 Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo) prova ad allungare in discesa. 14.35 30 km al traguardo e 1? di vantaggio per i sette al comando. Mentre i Contrattaccanti si trovano a 29?. 14.30 Due chilometri al GPM per i battistrada. 14.25 Plotone a 2’17”. 14.20 Staccati a 50? gli altri ex fuggitivi. 14.16 Sono rimasti davanti Gallopin, Steinhauser, Großschartner, Roche, ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della– La cronaca del trionfo di Pello Bilbao – Il video della vittoria del basco della Bahrain Victorius – Le pagelle della quarta– La classifica attuale 14.44 Inti sono Fabbro, Pernsteiner, Pronskiy e Scotson. 14.42 Gran bella azione da parte dell’azzurro. Da vedere quanto riuscirà a recuperare. 14.38 Gianluca(Trek-Segafredo) prova ad allungare in discesa. 14.35 30 km al traguardo e 1? di vantaggio per i sette al comando. Mentre inti si trovano a 29?. 14.30 Due chilometri al GPM per i battistrada. 14.25 Plotone a 2’17”. 14.20 Staccati a 50? gli altri ex fuggitivi. 14.16 Sono rimasti davanti Gallopin, Steinhauser, Großschartner, Roche, ...

Advertising

infoitsport : LIVE Tour of the Alps, quinta tappa in DIRETTA: cala il vantaggio dei 16 battistrada. Gruppo guidato dalla BikeExch… - SpazioCiclismo : Tappa breve, ma intensa per chiudere il #TourofTheAlps Per non perdere neanche un minuto, sai dove trovarci ?? - zazoomblog : LIVE Tour of the Alps quinta tappa in DIRETTA: tanta bagarre sulle prime salite ci prova Matteo Fabbro! - #quinta… - SpazioCiclismo : 13 uomini al comando, che presto diventeranno probabilmente 16, per la quinta tappa del #TourofTheAlps Il gruppo i… - zazoomblog : LIVE Tour of the Alps quinta tappa in DIRETTA: al via gli ultimi 120 chilometri di gara! - #quinta #tappa #DIRETTA… -