League of Legends, Gambit Esports dice basta: "Questo entusiasmante viaggio è terminato" (Di venerdì 23 aprile 2021) Alcuni l'hanno già definita la fine di un'era. In effetti la notizia che Gambit Esports, una delle organizzazioni europee di Esports più importanti di tutti i tempi, abbia deciso di mettere fine alla sua divisione di League of Legends con effetto immediato ha già suscitato grande clamore tra gli appassionati e i fan. Al momento, Gambit Esports non ha ancora chiarito quali siano state le motivazioni principali che l'hanno spinta ad abbandonare League of Legends. Nel comunicato, infatti, l'organizzazione si limita a precisare che "Questo entusiasmante viaggio è giunto al termine". Today we close our League of Legends roster. We are grateful to the guys ...

