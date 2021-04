Juventus, Danilo: "Non è stato piacevole essere minacciati dalla Uefa e dalla Fifa" (Di venerdì 23 aprile 2021) "Se 12 club hanno accettato questo nuovo progetto è perché hanno capito che c'è bisogno di qualche cambiamento. Non so se la Superlega sarebbe stata la strada più giusta, ma ora si dovrà parlare ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 23 aprile 2021) "Se 12 club hanno accettato questo nuovo progetto è perché hanno capito che c'è bisogno di qualche cambiamento. Non so se la Superlega sarebbe stata la strada più giusta, ma ora si dovrà parlare ...

Advertising

JuventusTV : ?? @2DaniLuiz: «Siamo pronti per la volata finale» On demand, qui ?? - VittorioSantor : @mirkonicolino Da confermare sino alla fine della carriera. La Juventus ha bisogno di UOMINI come lui. #Danilo - jackdecicco1 : RT @tancredipalmeri: Danilo: “Se la UEFA si fosse preoccupata di noi calciatori non ci avrebbe fatto viaggiare in pandemia”. Ma se quando… - Bloomfeld81 : RT @tancredipalmeri: Danilo: “Se la UEFA si fosse preoccupata di noi calciatori non ci avrebbe fatto viaggiare in pandemia”. Ma se quando… - DOcastaldo : RT @tancredipalmeri: Danilo: “Se la UEFA si fosse preoccupata di noi calciatori non ci avrebbe fatto viaggiare in pandemia”. Ma se quando… -