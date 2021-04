Isola: i naufraghi hanno complottato per nominare Fariba, la strategia è assurda- VIDEO (Di venerdì 23 aprile 2021) Isola Dei Famosi: ieri sera alcuni naufraghi hanno utilizzato una strategia per nominare Fariba. Gli utenti sul web, sempre molto attenti, hanno subito notato il dettaglio “auricolari-gate”. Vediamo insieme di cosa si tratta I naufraghi dell’Isola Dei Famosi hanno ideato una strategia per nominare FaribaIeri sera è andata in onda un’altra puntata dell’Isola Dei Famosi, tra le prove ricompensa e i colpi di scena non sono mancate le discussioni tra i nostri naufraghi. I concorrenti sembrano ogni giorni più stremati per via della fame e della stanchezza, motivo per cui lo stress è alle stelle. Infatti non riescono ... Leggi su formatonews (Di venerdì 23 aprile 2021)Dei Famosi: ieri sera alcuniutilizzato unaper. Gli utenti sul web, sempre molto attenti,subito notato il dettaglio “auricolari-gate”. Vediamo insieme di cosa si tratta Idell’Dei Famosiideato unaperIeri sera è andata in onda un’altra puntata dell’Dei Famosi, tra le prove ricompensa e i colpi di scena non sono mancate le discussioni tra i nostri. I concorrenti sembrano ogni giorni più stremati per via della fame e della stanchezza, motivo per cui lo stress è alle stelle. Infatti non riescono ...

Advertising

apathe_tic : RT @Loranny4: Motivi per cui l’#isola non funziona: •Viene da 6 mesi di GF con un cast PAZZESCO •Naufraghi noiosi e arroganti •Due puntate… - Manuel_Real_Off : In che senso?! #isola - IndianoOceano : #tzvip quello che non funziona dell’Isola è semplice: tutto quanto è in Honduras. Inviato, naufraghi, prove, isole… - Solitopeppe1 : RT @xbrsmile: '#tommasozorzi ha “umiliato” il cast dell’Isola riuscendo ad attirare su di sé tutte le attenzioni dei telespettatori, che se… - EffeCi5 : RT @xbrsmile: '#tommasozorzi ha “umiliato” il cast dell’Isola riuscendo ad attirare su di sé tutte le attenzioni dei telespettatori, che se… -