Isola dei Famosi, aspettando Moser: fallita la trattativa per un altro vip (Di venerdì 23 aprile 2021) A ‘L’Isola dei Famosi’ si sono uniti quattro nuovi partecipanti e si attende Ignazio Moser. Ma avrebbe dovuto esserci un altro naufrago. Isola dei Famosi, il ritiro che ha riguardato… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 23 aprile 2021) A ‘L’dei’ si sono uniti quattro nuovi partecipanti e si attende Ignazio. Ma avrebbe dovuto esserci unnaufrago.dei, il ritiro che ha riguardato… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

MediasetPlay : Ecco uno dei momenti più richiesti della settimana: la Golden Social, ovvero i tweet più divertenti e irriverenti c… - simone_paciello : Rugby dei famosi #Isola #awed - VanityFairIt : perché «stai zitta» è un’espressione che non dovremmo mai usare - VickyM_83 : Quell'amarezza lasciata ieri sera, guardando quel teatrino vergognoso che è l'isola,viene magicamente spazzato via… - HiFrances : RT @finoallafineJ7: La televisione dovrebbe trasmettere dei valori positivi al publico.. come il rispetto e l’educazione.. Ma non in Italia… -