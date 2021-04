Infortunio Quagliarella: le condizioni dell’attaccante della Sampdoria (Di venerdì 23 aprile 2021) Infortunio Quagliarella: l’attaccante della Sampdoria non prenderà parte al match del Mapei Stadium contro il Sassuolo. Le sue condizioni Fabio Quagliarella è stato escluso dalla lista dei convocati della Sampdoria per un problema al flessore della coscia sinistra, Infortunio muscolare che si è riacutizzato durante il match in casa del Crotone. Il capitano blucerchiato non sarà dunque disponibile per la trasferta del Mapei Stadium contro il Sassuolo. Le sue condizioni saranno monitorate nel corso dei prossimi giorni dallo staff sanitario. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021): l’attaccantenon prenderà parte al match del Mapei Stadium contro il Sassuolo. Le sueFabioè stato escluso dalla lista dei convocatiper un problema al flessorecoscia sinistra,muscolare che si è riacutizzato durante il match in casa del Crotone. Il capitano blucerchiato non sarà dunque disponibile per la trasferta del Mapei Stadium contro il Sassuolo. Le suesaranno monitorate nel corso dei prossimi giorni dallo staff sanitario. L'articolo proviene da Calcio News 24.

