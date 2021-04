Incastrati | Ficarra e Picone sbarcano su Netflix con una serie tv

(Di venerdì 23 aprile 2021) Quattro mesi dopo aver detto addio a Striscia la Notizia,si preparano ad un debutto eccellente: la coppia di attori siciliani sta infatti per iniziare a girare, la loro primatv che andrà in onda nel 2022 su. Dopo aver sbancato la tv generalista, sono pronti a conquistare anche la piattaforma di streaming - diventata in pochi anni uno dei player più importanti del mercato audiovisivo -, che in Italia è guidata da Eleonora Andreatta, l'ex direttrice di Rai Fiction, una che conosce bene il palato del pubblico italiano e che difficilmente sbaglia un colpo.. Ecco tutte le curiosità sulla nuovacomedy., la primatv di«Al momento non abbiamo ...

