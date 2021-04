Il "modello India" finisce con i cadaveri bruciati in strada (Di venerdì 23 aprile 2021) “A dispetto di previsioni catastrofiche secondo le quali saremmo stati travolti da uno tsunami di infezioni, abbiamo salvato molte vite: l’India è il Paese col più basso tasso di mortalità del mondo. Ci siamo salvati e contribuiremo a salvare l’intera umanità da una immane tragedia”. È il 28 gennaio quando il premier Narendra Modi porta in scena l’orgoglio Indiano al summit del World Economic Forum di Davos. Oggi, neanche tre mesi dopo, il suo è un Paese al collasso: lo tsunami di infezioni è arrivato, abbattendosi con violenza su una popolazione da giorni alle prese con una “lotta per la sopravvivenza”. Per il secondo giorno consecutivo, l’India ha riportato il bilancio giornaliero di contagi più alto del mondo: 332.730 nelle ultime 24 ore; 314.835 nelle giornata di giovedì. Anche il numero dei decessi nelle ultime 24 ore è balzato a ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 aprile 2021) “A dispetto di previsioni catastrofiche secondo le quali saremmo stati travolti da uno tsunami di infezioni, abbiamo salvato molte vite: l’è il Paese col più basso tasso di mortalità del mondo. Ci siamo salvati e contribuiremo a salvare l’intera umanità da una immane tragedia”. È il 28 gennaio quando il premier Narendra Modi porta in scena l’orgogliono al summit del World Economic Forum di Davos. Oggi, neanche tre mesi dopo, il suo è un Paese al collasso: lo tsunami di infezioni è arrivato, abbattendosi con violenza su una popolazione da giorni alle prese con una “lotta per la sopravvivenza”. Per il secondo giorno consecutivo, l’ha riportato il bilancio giornaliero di contagi più alto del mondo: 332.730 nelle ultime 24 ore; 314.835 nelle giornata di giovedì. Anche il numero dei decessi nelle ultime 24 ore è balzato a ...

Ultime Notizie dalla rete : modello India Il 'modello India' finisce con i cadaveri bruciati in strada Secondo gli esperti, la variante B.1.617 - individuata per la prima volta in India nel mese di ottobre - potrebbe aver contribuito ad accelerare l'ondata di contagi. Della nuova variante, tuttavia, ...

Cure palliative, lo stato dell'arte a 10 anni dalla legge 38/2010 Sullo stesso argomento India, record di positivi per la seconda ondata di Covid - 19: quali sono le ... Gli accordi, spiega il ministero, hanno creato un modello di riferimento per garantire servizi ...

