Il corpo è mio, e me lo gestisco io! (Di venerdì 23 aprile 2021) Di chi è il corpo?Il corpo soggetto o oggetto di diritti?In questo momento di crisi pandemica, torna l’annosa questione che attraversa da anni filosofia, politica e morale: il corpo a chi spetta? A chi appartiene questo corpo su cui lo Stato pare accanirsi con restrizioni, divieti e obblighi vaccinali, in nome della tutela della salute, minacciando di disporre per legge il trattamento sanitario obbligatorio o di obbligarci al vaccino a forza di limitazioni, demansionamenti o sospensioni dal lavoro? Il mio corpo è della mia persona, con cui forma un’unità inscindibile, o è roba dello Stato, o una articolazione di Dio, o del dio mercato?Il corpo è mio e lo gestisco io, urlavano le femministe ribellandosi alla prassi consolidata di considerare il corpo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 23 aprile 2021) Di chi è il?Ilsoggetto o oggetto di diritti?In questo momento di crisi pandemica, torna l’annosa questione che attraversa da anni filosofia, politica e morale: ila chi spetta? A chi appartiene questosu cui lo Stato pare accanirsi con restrizioni, divieti e obblighi vaccinali, in nome della tutela della salute, minacciando di disporre per legge il trattamento sanitario obbligatorio o di obbligarci al vaccino a forza di limitazioni, demansionamenti o sospensioni dal lavoro? Il mioè della mia persona, con cui forma un’unità inscindibile, o è roba dello Stato, o una articolazione di Dio, o del dio mercato?Ilè mio e loio, urlavano le femministe ribellandosi alla prassi consolidata di considerare il...

Advertising

ilva87161350 : RT @newferruccio: I miei versi sono congiunzione di carezze sui tuoi pensieri profondi sui tuoi palpiti vitali e sul tuo corpo chiaro dov… - C0NN3X1ON : finalmente posso anche dire che mi piace il mio corpo e mi apprezzo per quello che sono, bacioni ciao - Toni_ct_1 : RT @monicanote73: .. Il tuo corpo era mio cent'anni prima di appartenerti, ti ho salvato molte volte in altre vite.. Eravamo una cosa sola,… - CLOXDSX_ : tw//morte . . . . . . raga uno qui nel mio quartiere si è buttato dal ponte. adesso stanno cercando il corpo - atlentus : ma quanto gufano questi dio mio “2 avvitamenti e mezzo che normalmente stoppa come i salti al corpo libero” STATE ZITTIIIIII -

Ultime Notizie dalla rete : corpo mio #Freedom - Liberi dalla meningite, la nuova web - serie "Nonostante siano passati tanti anni da quello che io chiamo il mio "piccolo intoppo" e abbia avuto ... abbiano saputo riappropriarsi della loro vita, imparando a convivere con un corpo nuovo e andando ...

Ricordate Georgette Polizzi? Temptation Island, la malattia e la nuova vita: che fine ha fatto e come è diventata Oggi non riesco a controllare il mio corpo e la mia stanchezza in mare aperto ma lui non me lo fa pesare, resta al mio fianco e mi riempie di baci!'. E nelle ultime ore ha pubblicato un altro scatto ...

Matrimonio a prima vista, Santa Marziale svela il retroscena sconcertante: “Ecco cosa diceva Salvo sul… Il Fatto Quotidiano Laura Boldrini: ecco la mia foto dopo l'operazione Indubbiamente sono stati i giorni più difficili della mia vita, che hanno lasciato segni indelebili nel corpo e nella mente. La malattia che si impone e mette tutto il resto in secondo piano, la ...

Laura Boldrini dopo l’operazione per un tumore, il post emozionante Indubbiamente sono stati i giorni più difficili della mia vita, che hanno lasciato segni indelebili nel corpo e nella mente". Inizia così il lungo messaggio apparso sui profili social ufficiali di ...

"Nonostante siano passati tanti anni da quello che io chiamo il"piccolo intoppo" e abbia avuto ... abbiano saputo riappropriarsi della loro vita, imparando a convivere con unnuovo e andando ...Oggi non riesco a controllare ile la mia stanchezza in mare aperto ma lui non me lo fa pesare, resta alfianco e mi riempie di baci!'. E nelle ultime ore ha pubblicato un altro scatto ...Indubbiamente sono stati i giorni più difficili della mia vita, che hanno lasciato segni indelebili nel corpo e nella mente. La malattia che si impone e mette tutto il resto in secondo piano, la ...Indubbiamente sono stati i giorni più difficili della mia vita, che hanno lasciato segni indelebili nel corpo e nella mente". Inizia così il lungo messaggio apparso sui profili social ufficiali di ...