Graduatorie ATA 24 mesi | chi deve compilare modello H per la priorità nella scelta della sede

(Di venerdì 23 aprile 2021)ATA 24; da oggi fino al 14 maggio sarà possibile inserirsi per la prima volta o aggiornare la propria posizione. Alcune indicazioni utili per la compilazionedomanda, che si trova esclusivamente su Istanze online; necessario il codice personale per l'inoltro. L'articolo .

... ha effetto esclusivamente in relazione alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di aggiornamento delledi circolo e di istituto di terza fascia del personale...Dal 22 marzo 2021 era possibile fare domanda per l'inserimento nelle. Il termine per l'invio della domanda doveva scadere ieri 22 aprile, ma è stata concessa una proroga. Così anche i ritardatari o chi l'ha saputo solo oggi ha la possibilità di accedere.Come emerge dal verbale della commissione esaminatrice del 17 febbraio 2021 e dalla determina di approvazione della graduatoria del 30 marzo 2021, il vincitore della selezione è risultato il Dottor ...138, ha effetto esclusivamente in relazione alla presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ...