Gianni Celeste: vita privata e curiosità syl cantante neomelodico (Di venerdì 23 aprile 2021) Gianni Celeste, nome vero Giovanni Grasso, è nato e vive a Catania. La sua carriera discografica inizia nel 1985 quando incide il suo primo album “Ricordi d’estate“.Gianni Celeste ha pubblicato innumerevoli album (più di 60) ed a Catania è uno dei cantanti più amati.Ma il suo successo non è rimasto all’interno della sua città nativa, infatti il cantante è riconosciuto ed ammirato in tutta la nazione italiana. Nel 1992 recita nel film di Giorgio Castellani intitolato “Vite perdute“, il quale in teoria doveva essere il seguito di “Mery per sempre“. Noto al pubblico per le sue canzoni napoletane, fin da piccolo viene attratto da esse, in particolar modo dal cantante Mario Trevi. Incide per l’etichetta Seamusica. Il suo primo album (1985), Ricordo d’estate, ha venduto 150.000 copie, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 23 aprile 2021), nome vero Giovanni Grasso, è nato e vive a Catania. La sua carriera discografica inizia nel 1985 quando incide il suo primo album “Ricordi d’estate“.ha pubblicato innumerevoli album (più di 60) ed a Catania è uno dei cantanti più amati.Ma il suo successo non è rimasto all’interno della sua città nativa, infatti ilè riconosciuto ed ammirato in tutta la nazione italiana. Nel 1992 recita nel film di Giorgio Castellani intitolato “Vite perdute“, il quale in teoria doveva essere il seguito di “Mery per sempre“. Noto al pubblico per le sue canzoni napoletane, fin da piccolo viene attratto da esse, in particolar modo dalMario Trevi. Incide per l’etichetta Seamusica. Il suo primo album (1985), Ricordo d’estate, ha venduto 150.000 copie, ...

Advertising

comfunziontwitt : Aspettando Gianni Celeste #FelicissimaSera - RaffBarretta : RT @noe_11_: Va bene Claudio Baglioni ma qui aspettiamo solo Gianni Celeste per il karaoke su Senza e te nun poz sta #FelicissimaSera - noe_11_ : Va bene Claudio Baglioni ma qui aspettiamo solo Gianni Celeste per il karaoke su Senza e te nun poz sta #FelicissimaSera - piccolaprelemi : RT @Ungioco_gfvip: Per i napoletani del fandom. Stasera a #felicissimasera ci saranno Raffaello, Alessio e Gianni Celeste. Già volo ??????… - Ungioco_gfvip : Per i napoletani del fandom. Stasera a #felicissimasera ci saranno Raffaello, Alessio e Gianni Celeste. Già volo ?????? #prelemi -