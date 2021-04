Genoa, Perin amaro: «Non riesco a godermi il traguardo delle 200 presenze…» (Di venerdì 23 aprile 2021) Mattia Perin pensa solo al match di sabato contro lo Spezia e non riesce a festeggiare per le 200 presenze con il Genoa Scendendo in campo contro il Benevento, Mattia Perin ha raggiunto quota 200 presenze con il Genoa. Un traguardo, però, che non riesce ancora a festeggiare come dichiarato da lui stesso sul suo profilo Instagram. «Avrei voluto festeggiare le 200 presenze con questa maglia in maniera differente, ma non riesco a godermi questo traguardo. Sto già pensando a sabato! Forza Grifone, ancora un piccolo sforzo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 aprile 2021) Mattiapensa solo al match di sabato contro lo Spezia e non riesce a festeggiare per le 200 presenze con ilScendendo in campo contro il Benevento, Mattiaha raggiunto quota 200 presenze con il. Un, però, che non riesce ancora a festeggiare come dichiarato da lui stesso sul suo profilo Instagram. «Avrei voluto festeggiare le 200 presenze con questa maglia in maniera differente, ma nonquesto. Sto già pensando a sabato! Forza Grifone, ancora un piccolo sforzo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

