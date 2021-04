Dottor Draghi | la scuola di oggi risulterebbe obsoleta anche a mia nonna

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 23 aprile 2021) Le scuole riapriranno a partire da lunedì 26 Aprile, fino alla terza media gli studenti saranno in presenza su tutto il territorio nazionale mentre alle superiori si proseguirà con la DAD alternata. Per le università torneranno le sedute di laurea e gli esami in presenza, nonostante ciò resterà sempre la libertà di manovra dei singoli atenei che potranno disporre la didattica a seconda del proprio piano di organizzazione. I banchi a rotelle e le mascherine di cartapesta offerte dal Ministero rimarranno quindi solo un ricordo? La verità è che alla fine della giostra la realtà resta sempre quella attualmente sotto gli occhi di tutti: l’istruzione in questo Paese è l’ultima ruota del carro. C’è poco da girarci intorno, non sarà di certoa poter ribaltare la disastrosa situazione del nostro assetto scolastico e lavorativo in qualche mese scarso. Nell’anno della ...