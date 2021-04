Daniela e il 'no' della madre nell'aiuto alle cure: "Disumano. Il tumore corre: non ho più tempo" (Di venerdì 23 aprile 2021) “La malattia corre veloce e io non ho più tempo”. Così parla al Corriere della Sera Daniela Molinari, la 48enne infermiera lombarda abbandonata alla nascita che oggi, malata di tumore, ha cercato la mamma naturale perché la sua mappatura genetica potrebbe permetterle di accedere a una cura sperimentale. Dalla donna però è arrivato un secco rifiuto, che la Molinari commenta: “Lo trovo un comportamento Disumano”. Dopo essere stata abbandonata appena nata all’ospedale Sant’Anna di Como nel 1973, Daniela Molinari viene adottata da una famiglia milanese. “A due anni, una coppia di Milano che non poteva avere figli mi adotta ... La mamma è ancora viva. Il papà è morto. Ma in realtà l’avrò visto una ventina di volte. Scappò appena arrivai”. Gli anni passano, ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 aprile 2021) “La malattiaveloce e io non ho più”. Così parla al CorriereSeraMolinari, la 48enne infermiera lombarda abbandonata alla nascita che oggi, malata di, ha cercato la mamma naturale perché la sua mappatura genetica potrebbe permetterle di accedere a una cura sperimentale. Dalla donna però è arrivato un secco rifiuto, che la Molinari commenta: “Lo trovo un comportamento”. Dopo essere stata abbandonata appena nata all’ospedale Sant’Anna di Como nel 1973,Molinari viene adottata da una famiglia milanese. “A due anni, una coppia di Milano che non poteva avere figli mi adotta ... La mamma è ancora viva. Il papà è morto. Ma in realtà l’avrò visto una ventina di volte. Scappò appena arrivai”. Gli anni passano, ...

