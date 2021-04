Cosa farà il governo dopo lo sblocco dei licenziamenti

Leggi su cityroma

(Di venerdì 23 aprile 2021) La riforma degli ammortizzatori socialilodei. L’analisi di Giuliano Cazzola Draghi ha spezzato l’incantesimo delle chiusure della salute, assumendosi la responsabilità di un ‘’rischio ragionato’’, ha avviato un percorso di riaperture a partire – incrociamo le dita – da lunedì 26 aprile (il giorno significativamente successivo alla Festa della Liberazione). Il percorso di uscita dagli ‘’atri muscosi e fori cadenti’’ avverrà con gradualità e ancora troppa cautela, con misure apparentemente irragionevoli. Ma è stata pur sempre necessaria una mediazione non solo tra le forze politiche e il caravanserraglio dei virologi, ma anche verso una popolazione che continua ad essere smarrita e preoccupata per l’ondata inarrestabile del contagio e per la sua imprevedibilità. Benché gravino sulle riaperture ...