Coronavirus Lazio, il punto con il Prof. Andreassi: «Situazione sotto controllo, numeri ancora tutti in calo» (Di venerdì 23 aprile 2021) Nel Lazio che si prepara alla riaperture della zona gialla dal 26 aprile la Situazione "può definirsi sotto controllo come la scorsa settimana". E' questo quanto emerge dalla nostra analisi settimanale con il Professore Ing. Luca Andreassi dell'Università di Tor Vergata. «Per ciò che riguarda le Province solo Latina registra una piccola oscilLazione, ma per il momento è abbastanza contenuta e non è preoccupante», commenta il docente che ci fornisce i suoi consueti grafici. «Anche il tasso di crescita dei contagi nel Lazio è in calo sebbene in misura minore rispetto al dato nazionale», conclude.

