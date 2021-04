Clima | Lagarde | serve un prezzo globale per la CO2

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 23 aprile 2021) (Teleborsa) – La presidente della Banca Centrale Europea Christineha dichiarato che occorre “stabilire un” per la CO2 ma soprattutto occorre definire degli standard che siano validi per tutti quando si parla di questionitiche. Intervenendo ad un webinar su mercati finanziari eorganizzato da Bloomberg,ha citato l’esempio del termine “sostenibilità“: “non abbiamo le stesse definizioni, fatichiamo a trovarle. Nell’Ue ci proviamo con la tassonomia, ma in definitiva non sappiamo veramente cosa sia ‘verde’, un ‘po’ verde’, ‘scuro’, ‘molto scuro'”. Altro esempio proposto dalla presidente della BCE è quello delle informazioni sulle emissioni di gas serra: “secondo le ultime stime del FMI ildella CO2 dovrebbe essere attorno ...