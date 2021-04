Classifica Tour of the Alps 2021: trionfo finale per Simon Yates! Sul podio Pello Bilbao e Aleksandr Vlasov (Di venerdì 23 aprile 2021) È un Simon Yates (Team Bike Exchange) in piena forma Giro d’Italia colui che ha conquistato, meritatamente, la Classifica finale della 45esima edizione del Tour of the Alps. L’ultima tappa delle breve corsa a tappe italo austriaca ha registrato un assolo da manuale da parte dell’austriaco della Bora-Hansgrohe Felix Großschartner, dinnanzi all’azzurro Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) e l’irlandese Nicholas Roche (Team DSM). Ua giornata vissuta in pieno controllo da parte di Yates e della sua BikeExchange, che hanno amministrato alla perfezione sia questa frazione che gli scorsi quattro giorni di gara, vissuti da padroni indiscussi. Sul secondo gradino del podio troviamo Pello Bilbao (Bahrain Victorius), seguito da Aleksandr ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 aprile 2021) È unYates (Team Bike Exchange) in piena forma Giro d’Italia colui che ha conquistato, meritatamente, ladella 45esima edizione delof the. L’ultima tappa delle breve corsa a tappe italo austriaca ha registrato un assolo da manuale da parte dell’austriaco della Bora-Hansgrohe Felix Großschartner, dinnanzi all’azzurro Alessandro De Marchi (Israel Start-Up Nation) e l’irlandese Nicholas Roche (Team DSM). Ua giornata vissuta in pieno controllo da parte di Yates e della sua BikeExchange, che hanno amministrato alla perfezione sia questa frazione che gli scorsi quattro giorni di gara, vissuti da padroni indiscussi. Sul secondo gradino deltroviamo(Bahrain Victorius), seguito da...

cicerofangirl : Va fatto quindi, total drama classifica: -tour -isola -ridonculous race -pahkitew -azione -vendetta -all stars - OA_Sport : Segui con noi la DIRETTA LIVE dell'ultima tappa del #TouroftheAlps 2021. Simon #Yates difende la maglia di leader d… - robtapiamans : RT @AndroniSidermec: TOUR OF THE ALPS - STAGE 4 Oggi il nostro @CepdaAlexander ha chiuso al 5º posto. Per lui 4º posto in classifica gener… - VFUE20 : RT @AndroniSidermec: TOUR OF THE ALPS - STAGE 4 Oggi il nostro @CepdaAlexander ha chiuso al 5º posto. Per lui 4º posto in classifica gener… - infoitsport : Tour of the Alps 2021, Simon Yates: “Classifica chiusa? Non si può mai dire fino alla fine. Lo so più di tutti…” -