Circumvesuviana a Torre del Greco | dal 26 aprile riapre la stazione di via S Antonio

(Di venerdì 23 aprile 2021): da lunedì 26tornerà fruibile all’utenza ladi via S.del. Buone notizie per i cittadini e i tanti studenti didelche utilizzano laper spostarsi. Dopo oltre un mese e mezzo di chiusura, da lunedì 26ladi via S.

Advertising

Bruno_FNS : @alessiomagno1 Li vendevano anche sulla circumvesuviana. Ricordo che da bambino, quando andavamo alle spiagge di To… -

Ultime Notizie dalla rete : Circumvesuviana Torre

...ai viaggiatori la stazione Sant'Antonio della. E' quanto comunica il direttore Infrastrutture dell'Ente autonomo Volturno Giancarlo Gattuso in una nota indirizzata al sindaco di...... che approvò l'assurdo progetto a base di sottopassi e opere interrate denominato "LineatrattaAnnunziata " Pompei . Interventi di compatibilizzazione urbana della linea ...laureato in Filologia Moderna, giornalista. Buone notizie per i cittadini e i tanti studenti di Torre del Greco che utilizzano la Circumvesuviana per spostarsi. Dopo oltre un mese e mezzo di chiusura, ...Torre del Greco (Na) – Dopo oltre un mese e mezzo di chiusura, da lunedì 26 aprile tornerà fruibile ai viaggiatori la stazione Sant’Antonio della Circumvesuviana. È quanto comunica il direttore ...