BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di sabato 24 aprile 2021

(Di venerdì 23 aprile 2021)di24: Leggi anche:: ERIC e DONNA torneranno insieme?americane Wyatt (Darin Brooks) è preoccupato per Sally (Courtney Hope): sente che gli sta nascondendo di più del solo cuore spezzato per la fine della loro storia. Shauna (Denise Richards) e Quinn (Rena Sofer) sono felici che Wyatt e Flo (Katrina Bowden) siano tornati insieme: la Fuller assicura all'amica che Sally non sarà un problema, è certa che la presenza della stilista nella vita di Wyatt abbia i giorni contati. Accompagnata da Katie (Heather Tom), Sally si incontra con un nuovo medico per i risultati delle analisi: stavolta ad occuparsi di lei è la dottoressa Penny Escobar (Monica Ruiz). Penny Escobar

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 24 al 30 aprile su Canale 5 (da lun. a sab. ore 13.40, dom. ore 14.00) Valeria Verri23 aprile: Liam cerca di spiegare a Steffy come si sente nei suoi confronti dopo il loro ultimo bacio. Nelle ultime puntate diabbiamo visto Hope accusare Liam di ...Soltanto una donna che ha molto sofferto può capire a fondo che cosa significhi ricevere una diagnosi che non lascia scampo. Katie (Heather Tom), purtroppo, è in questa condizione… Suo marito Bill ...