Alessandro D’Alatri | dall’amore per il teatro al nuovo set con Gassmann

Leggi su funweek

(Di venerdì 23 aprile 2021) Dopo il successo de ‘Il commissario Ricciardi”è già a lavoro su una nuova fiction. Si intitola ‘Un professore’ e vede protagonista. Dal piacere della serialità per un regista ai film di genere, passando per la grande ascesa delle piattaforme in streaming il regista si è raccontato ai nostri microfoni. “Secondo me è unin stato di grazia, perché rivedo un po’ quella verve quella capacità che era di suo padre di essere mattatore, di saper giocare”si augura che si possa tornare presto a rivivere le sale dei cinema e dei teatri. «Ogni volta che si chiude uno spazio culturale stiamo perdendo molto e mi auguro che la pandemia ci educhi a ...