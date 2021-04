A12 | lunedì e martedì notte chiusa stazione Maccarese-Fregene

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 aprile 2021) Roma – Sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire lavori di riqualificazione delle barriere di sicurezza e di manutenzione dell’impianto di illuminazione, previsti in orario notturno, nelle due notti consecutive di lunedi’ 26 e martedi’ 27 aprile, con orario 22:00-6:00, sara’ completamenteladi, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare ladi Torrimpietra.