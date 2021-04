A Roma spunta il murale con ET per la Terra

Leggi su wired

(Di venerdì 23 aprile 2021) E.T. telefono pianeta. In occasione dell’Earth Day, che si è celebrato in tutto il mondo ieri 22 aprile e che è l’occasione per puntare i riflettori sulla necessità di salvaguardare l’ambiente, aè apparso uncon il tenero alieno del film di Steven Spielberg nel 1982. Il suo messaggio? “Save her”, salviamola, in riferimento alla palla da basket con disegnata lache regge sotto al braccio. L’opera con E.T. in scarpe da ginnastica rosse e t-shirt è apparsa in via degli Annibaldi, a pochi passi dal Colosseo, ed è firmata da Harry Greb, artista che negli ultimi mesi ha fatto parlare i muri della Capitale con i suois :da quello dedicato a Ennio Morricone a quello con la colomba bianca che recapita i vaccini, tanto per fare qualche esempio. Wired.