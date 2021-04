Un posto al sole | Alessandro D’Ambrosi sarà Giancarlo Todisco | anticipazioni

(Di giovedì 22 aprile 2021) Sono stati mesi di grande fermento per il cast di Unal, che hanno visto uscire temporaneamente di scena alcuni personaggi (che comunque sono solo in pausa) e hanno invece registrato l’entrata di un nuovo ruolo che sta incuriosendo tutti i fan della soap. Leggi anche: UNALpuntata di giovedì 22 aprile 2021 Eh sì: le puntate recenti di Upas ci stanno indicando “col contagocce” qual è la strada da seguire per capire chi sia il misterioso Pietro Abbate (Simon Grechi), ovvero il mandante dei sabotaggi ai Cantieri. Finora si è capito che l’uomo è stato interessato da un brutto trauma occorso nella sua infanzia, ovvero il funerale di qualcuno che gli era evidentemente molto caro… Unal: tutte le nostre news anche su ...

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Un posto al sole per la puntata del 23 aprile 2021. Nell' episodio in onda alle 20.45 su Rai3 , Franco continua a indagare sul caso Gargiulo mentre Roberto riceve la spiacevole visita di Pietro Abbate . Sono stati mesi di grande fermento per il cast di Un posto al sole, che hanno visto uscire temporaneamente di scena alcuni personaggi (che comunque sono solo in pausa) e hanno invece registrato l'entr ... Renato (Marzio Honorato) riuscirà a risolvere un increscioso imprevisto che rischiava di minare la sua credibilità. Upas, trama 30 aprile: Franco indaga sul passato di Pietro.