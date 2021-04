Ufficiale l’uscita de La Casa di Carta 5 nel 2021, a riprese ancora in corso Netflix conferma il rilascio (Di giovedì 22 aprile 2021) l’uscita de La Casa di Carta 5 non ha ancora una data Ufficiale ma una finestra temporale certa sì: lo ha confermato Netflix, nonostante le riprese siano ancora in corso a Madrid e dintorni. Come anticipato in precedenza dal suo creatore l’uscita de La Casa di Carta 5 è stata rallentata sia dalle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19 sia dalla volontà di dedicare più tempo alle riprese di ogni singolo episodio, arrivando perfino a 40 giorni per ciascuno. L’obiettivo è quello di realizzare un finale in grande stile per la serie che non solo è diventata un fenomeno di massa nel mondo, ma ha anche attirato sul mercato ispanico l’attenzione (e ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 22 aprile 2021)de Ladi5 non hauna datama una finestra temporale certa sì: lo hato, nonostante lesianoina Madrid e dintorni. Come anticipato in precedenza dal suo creatorede Ladi5 è stata rallentata sia dalle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19 sia dalla volontà di dedicare più tempo alledi ogni singolo episodio, arrivando perfino a 40 giorni per ciascuno. L’obiettivo è quello di realizzare un finale in grande stile per la serie che non solo è diventata un fenomeno di massa nel mondo, ma ha anche attirato sul mercato ispanico l’attenzione (e ...

