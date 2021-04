Tutti i grazie che dovremmo dire alla nostra mamma (Di giovedì 22 aprile 2021) mamma e figlia, si sa, hanno un rapporto importante destinato a durare in eterno. Un legame inspiegabile caratterizzato da tanto amore, puro e autentico, che ogni tanto vive alti e bassi (avete presente il periodo dell’adolescenza?). Eppure nonostante quei ricordi sbiaditi delle ribellioni, delle discussioni e di quei “quando sarà mamma non sarà come te”, tutto quello che resta del rapporto tra madre e figlia, poi, è solo gioia inspiegabile, misto all’amore e alla gratitudine. Perché del resto è a loro, alle nostre mamme, che dobbiamo tutto quello che abbiamo imparato e quello che siamo oggi. Il primo grazie che gli dobbiamo è quello per la vita che ci hanno donato, per averci messo al mondo e per averci donato il loro amore incondizionato, ancor prima di tenerci tra le braccia e di guardarci negli ... Leggi su dilei (Di giovedì 22 aprile 2021)e figlia, si sa, hanno un rapporto importante destinato a durare in eterno. Un legame inspiegabile caratterizzato da tanto amore, puro e autentico, che ogni tanto vive alti e bassi (avete presente il periodo dell’adolescenza?). Eppure nonostante quei ricordi sbiaditi delle ribellioni, delle discussioni e di quei “quando sarànon sarà come te”, tutto quello che resta del rapporto tra madre e figlia, poi, è solo gioia inspiegabile, misto all’amore egratitudine. Perché del resto è a loro, alle nostre mamme, che dobbiamo tutto quello che abbiamo imparato e quello che siamo oggi. Il primoche gli dobbiamo è quello per la vita che ci hanno donato, per averci messo al mondo e per averci donato il loro amore incondizionato, ancor prima di tenerci tra le braccia e di guardarci negli ...

Advertising

matteosalvinimi : Solo per nottambuli affezionati, verso le 23.45 sarò su Canale 5 al #MaurizioCostanzoShow. Grazie a tutti, Amici:… - fedefederossi : Pesche sta salendo sulle varie piattaforme digitali, grazie a tutti per il supporto! Obiettivo top 50, qui c’è una… - caritas_milano : Grazie al vostro prezioso sostegno siamo riusciti a donare una nuova ambulanza per curare i rifugiati del campo di… - Il_Reissimo_ : Ciao @BurgerKing_IT Buonissimo il vostro the parmigiano burger Però se scrivete insalata, negli ingredienti, deve… - Enzolott : @LaSconosciuta8 Eh grazie, allora io con tutti i messaggi indesiderati che mi arrivano su instagram sto chin e femmen e non lo sapevo... -