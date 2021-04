Tor Bella Monaca, quattro pusher arrestati dopo controlli antidroga (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma – Non si ferma l’attivita’ di monitoraggio delle piazze di spaccio nel quartiere di Tor Bella Monaca da parte dei Carabinieri della Compagnia di Frascati che, nella giornata di ieri, in tre distinte attivita’ antidroga, sono riusciti ad arrestare altri 4 pusher. In particolare ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati, in via dell’Archeologia, hanno sorpreso un italiano di 44 anni, disoccupato e gia’ con precedenti, mentre cedeva dello stupefacente ad un acquirente. Lo scambio e’ stato intercettato dai militari che nel blitz sono riusciti a bloccare e identificare i due soggetti e a sequestrare sia la droga che il denaro. A seguito della perquisizione personale sono state sequestrate 3 dosi di cocaina del peso di 1,5 grammi e la somma contante di 50 euro, ritenuta il provento ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 aprile 2021) Roma – Non si ferma l’attivita’ di monitoraggio delle piazze di spaccio nel quartiere di Torda parte dei Carabinieri della Compagnia di Frascati che, nella giornata di ieri, in tre distinte attivita’, sono riusciti ad arrestare altri 4. In particolare ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Frascati, in via dell’Archeologia, hanno sorpreso un italiano di 44 anni, disoccupato e gia’ con precedenti, mentre cedeva dello stupefacente ad un acquirente. Lo scambio e’ stato intercettato dai militari che nel blitz sono riusciti a bloccare e identificare i due soggetti e a sequestrare sia la droga che il denaro. A seguito della perquisizione personale sono state sequestrate 3 dosi di cocaina del peso di 1,5 grammi e la somma contante di 50 euro, ritenuta il provento ...

CronacheCittadi : New post: Roma. A Tor Bella Monaca piazze dello spaccio sotto scacco. 4 pusher arrestati dai Carabinieri. Sequestra… - romasulweb : Tor Bella Monaca, insediamento abusivo all’ex depuratore. Lega: “Dopo tre anni non è cambiato nulla” - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Raccordo Anulare code a tratti tra : ?????? Tor Bella Monaca e Appia > interna ??????Prenestina e Ti… - Profilo3Marco : RT @rep_roma: Cercò di uccidere poliziotto a Tor Bella Monaca: condannato a 8 anni per vizio di mente [di Andrea Ossino] [aggiornamento del… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Raccordo Anulare ?????? Code tra Tor Bella Monaca e Appia > interna #Luceverde #Lazio -