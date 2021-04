Tommaso Zorzi | frecciata agli ex del GF Vip | “Sono l’unico che non fa sponsorizzazioni su IG”

Advertising

MediasetPlay : #ilPuntoZ ESPLODE con i suoi ospiti di stasera: Akash, Alessandra Amoroso, Sonia Bruganelli! Il tutto condotto dal… - MediasetPlay : Grazie per averci seguito anche oggi?? #IlPuntoZ torna mercoledì prossimo con tanti ospiti e tante risate ??… - MediasetPlay : Gossip, ospiti speciali e tutta l’ironia del nostro @tommaso_zorzi: #IlPuntoZ INIZIA ORA su @MediasetPlay ?? - ArieteRiferita : RT @devastopaesi: buongiorno solo a mediaset play con tommaso zorzi world domination? #tzvip - twitta_sib : RT @BlogSocialTv1: Ieri seconda serata VINCE #MaurizioCostanzoShow segna il 14.9% share 940.000 spettatori @tommaso_zorzi #tommasozorzi… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Va in scena un momento di frecciatine a Il Punto Z, doveha ospitato Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis. Il vincitore del GF Vip, nel suo programma, ha infatti fatto riferimento a Barbara D'Urso in maniera un po' maliziosa. Ecco che ...... Elettra Lamborghini e. Ma cosa succederà nella puntata di stasera? Sicuramente ci sarà un confronto tra Gilles Rocca e Francesca Lodo , che sono entrati in crisi dopo settimane e ...La macchina organizzativa per la nuova edizione del Grande Fratello Vip è già partita. Di recente Alfonso Signorini, ospite a Il Punto Z di Tommaso Zorzi, ha rivelato di essere già al lavoro per ...Tommaso Zorzi ha lanciato varie frecciatine a Barbara d'Urso dopo il gesto della conduttrice, cosa ha detto il noto influencer.