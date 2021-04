Tokyo 2020, il Cio avverte gli atleti: “Vietate proteste in campo e sul podio” (Di giovedì 22 aprile 2021) Il CIO avverte gli atleti: alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e a quelle invernali di Pechino 2022 sarà vietato inscenare proteste sui podi e sui campi sportivi. Lo ha annunciato nella giornata di mercoledì il Comitato Olimpico Internazionale, su raccomandazione della Commissione atleti. Più di due terzi dei 3.547 atleti intervistati hanno infatti ritenuto che “non fosse appropriato dimostrare o esprimere il proprio punto di vista” in campo, sul podio o durante le cerimonie ufficiali. Questa raccomandazione, adottata dal Comitato Esecutivo del CIO, fa seguito alla richiesta di allentare la regola N.50 della Carta Olimpica che proibisce qualsiasi “manifestazione o propaganda politica, religiosa o razziale” nelle sedi ... Leggi su sportface (Di giovedì 22 aprile 2021) Il CIOgli: alle Olimpiadi die a quelle invernali di Pechino 2022 sarà vietato inscenaresui podi e sui campi sportivi. Lo ha annunciato nella giornata di mercoledì il Comitato Olimpico Internazionale, su raccomandazione della Commissione. Più di due terzi dei 3.547intervistati hanno infatti ritenuto che “non fosse appropriato dimostrare o esprimere il proprio punto di vista” in, sulo durante le cerimonie ufficiali. Questa raccomandazione, adottata dal Comitato Esecutivo del CIO, fa seguito alla richiesta di allentare la regola N.50 della Carta Olimpica che proibisce qualsiasi “manifestazione o propaganda politica, religiosa o razziale” nelle sedi ...

