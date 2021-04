"Solo due giorni dopo, febbre a 39". Orietta Berti e il Covid, un disastro inimmaginabile: "era sempre con noi", com'è possibile? (Di giovedì 22 aprile 2021) Quando ha scoperto di essere positiva al Covid, Orietta Berti ha vissuto un momento non facile, che l'ha messa in grave difficoltà. "Due giorni dopo la mia ultima ospitata qui mi è venuta la febbre a 39”, ha raccontato la celebre cantante in un'intervista con Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1. Tra l'altro, l'artista non è stata l'unica a contrarre la pesante infezione in famiglia. "Mio marito Osvaldo è stato molto più male di me, ora per fortuna si sta riprendendo ma ha perso 16 chili. Mio figlio, invece, che è sempre stato in casa con noi, non è stato contagiato", ha spiegato la Berti. Che poi ha parlato anche del suo rapporto complicato con la collega Ornella Vanoni, con la quale ha interpretato "Io ti darò di più". "Non ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) Quando ha scoperto di essere positiva alha vissuto un momento non facile, che l'ha messa in grave difficoltà. "Duela mia ultima ospitata qui mi è venuta laa 39”, ha raccontato la celebre cantante in un'intervista con Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1. Tra l'altro, l'artista non è stata l'unica a contrarre la pesante infezione in famiglia. "Mio marito Osvaldo è stato molto più male di me, ora per fortuna si sta riprendendo ma ha perso 16 chili. Mio figlio, invece, che èstato in casa con noi, non è stato contagiato", ha spiegato la. Che poi ha parlato anche del suo rapporto complicato con la collega Ornella Vanoni, con la quale ha interpretato "Io ti darò di più". "Non ...

Advertising

RobertoBurioni : Il vaccino AstraZeneca non è efficace nel prevenire l'infezione. Però i pazienti infettati non si ammalano gravemen… - LegaSalvini : ? DUE PERSONE IN UN BAR O IN UNA PALESTRA ? MIGLIAIA DI STUDENTI AMMASSATI SUI MEZZI PUBBLICI PERCHÉ? ?? #Salvini:… - borghi_claudio : @LorenzoCaprara3 @ArtizzuFederico @Zoth2021 @Marko_Morandi @Gilgamesh__Fate Poi volendo ci sono due varianti di esi… - thisisacasino : @HoUnNomeCorto solo a loro due ha fatto le sviolinate, al santo mancava solo che dicesse che pure il suo cane lo ascolta e lo apprezza - TrueGayPatriots : RT @RobertoBurioni: Il vaccino AstraZeneca non è efficace nel prevenire l'infezione. Però i pazienti infettati non si ammalano gravemente.… -