Serie D | scandalo calcioscommesse | 11 gare sospette

Ultime Notizie dalla rete : Serie scandalo

La Gazzetta dello Sport riporta che in Serie D è scoppiato uno scandalo calcioscommesse. Ben 11 le gare sospette. Secondo la Procura Federale sarebbero coinvolte società siciliane, calabresi, lucane e campane.