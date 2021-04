Ristoranti, le regole diventano più rigide: mascherina obbligatoria tra una pietanza e l’altra (Di giovedì 22 aprile 2021) Il 26 aprile è prevista la riapertura dei Ristoranti che sarà molto graduale rispetto a quella dello scorso 2020, ma un elemento rimane costante, le mascherine devono essere indossate sempre. Getty Images / Sarah SilbigerCon l’arrivo della bella stagione è arrivata finalmente la notizia che tutto il paese stava aspettando, a breve quasi tutto il territorio tornerà in zona gialla e riapriranno le attività ristorative. Bar, Ristoranti, pizzerie pub, gelaterie..che hanno tavoli all’aperto. Insomma tutti quei locali che avranno la possibilità di mantenere l’affluenza delle persone regolare e sotto controllo, ma solo all’esterno. Per quanto riguarda la possibilità di accomodarsi all’interno dei locali dovremo probabilmente aspettare ancora fino a giugno, anche a seconda di come andranno i primi tempi di riapertura. Per quanto riguarda le ... Leggi su formatonews (Di giovedì 22 aprile 2021) Il 26 aprile è prevista la riapertura deiche sarà molto graduale rispetto a quella dello scorso 2020, ma un elemento rimane costante, le mascherine devono essere indossate sempre. Getty Images / Sarah SilbigerCon l’arrivo della bella stagione è arrivata finalmente la notizia che tutto il paese stava aspettando, a breve quasi tutto il territorio tornerà in zona gialla e riapriranno le attività ristorative. Bar,, pizzerie pub, gelaterie..che hanno tavoli all’aperto. Insomma tutti quei locali che avranno la possibilità di mantenere l’affluenza delle persone regolare e sotto controllo, ma solo all’esterno. Per quanto riguarda la possibilità di accomodarsi all’interno dei locali dovremo probabilmente aspettare ancora fino a giugno, anche a seconda di come andranno i primi tempi di riapertura. Per quanto riguarda le ...

