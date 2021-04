Risolviamo subito il giallo su come abbinarli (Di giovedì 22 aprile 2021) L’estate si avvicina e per tutte le amanti degli occhiali da sole è il momento di pensare a come ampliare la propria collezione. In cerca di nuovi orizzonti? Le sfilate primavera estate 2021 in fatto di tendenza ci vedono benissimo e puntano tutto sugli occhiali da sole gialli. Il nuovo accessorio must-have capace di esaltare lo sguardo e lo stile. Gli occhiali gialli di Boss PE21. Leggi anche › I nuovi occhiali firmati Polaroid e MSGM e altre idee shopping Dove li abbiamo visti È soprattutto Boss a puntare tutto sul colore in vista della bella stagione. La sfilata primavera estate 2021 del brand vede protagonisti proprio degli occhiali da sole in una tonalità brillante, dalla montatura alle lenti. Entrambe, trasparenti, gialle, che si fondono l’una con l’altra ... Leggi su iodonna (Di giovedì 22 aprile 2021) L’estate si avvicina e per tutte le amanti degli occhiali da sole è il momento di pensare aampliare la propria collezione. In cerca di nuovi orizzonti? Le sfilate primavera estate 2021 in fatto di tendenza ci vedono benissimo e puntano tutto sugli occhiali da sole gialli. Il nuovo accessorio must-have capace di esaltare lo sguardo e lo stile. Gli occhiali gialli di Boss PE21. Leggi anche › I nuovi occhiali firmati Polaroid e MSGM e altre idee shopping Dove li abbiamo visti È soprattutto Boss a puntare tutto sul colore in vista della bella stagione. La sfilata primavera estate 2021 del brand vede protagonisti proprio degli occhiali da sole in una tonalità brillante, dalla montatura alle lenti. Entrambe, trasparenti, gialle, che si fondono l’una con l’altra ...

