Rientro scuole superiori Friuli Venezia Giulia | in presenza circa 70% studenti 93% docenti e ATA vaccinati

"La raccomandazione della Regione per il ritorno degli studenti delle scuole superiori alla didattica in presenza, che sarà contenuta in una circolare stilata assieme all'Ufficio scolastico regionale, è quella di dare avvio al Rientro di una percentuale di alunni attorno al 70% dei 51mila totali del Friuli Venezia Giulia. Il tutto prestando particolare attenzione alle classi quinte, ovvero circa 10mila ragazzi, che dovranno affrontare l'esame di maturità".

