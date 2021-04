Advertising

Linkiesta : Recovery Plan, pronto il piano da 221,5 miliardi - Open_gol : L'Ue non è soddisfatta della bozza italiana e ha chiesto modifiche - giornaleradiofm : Recovery: bozza da 191,5 mld, 57 al Green, 42 a digitale: (ANSA) - ROMA, 22 APR - Il Piano nazionale di ripresa e r… - OperaFisista : Recovery: bozza da 191,5 mld, 57 al Green, 42 a digitale - Ultima Ora - ANSA - lifestyleblogit : Recovery, la bozza del piano da 221,5 miliardi - -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery bozza

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ammonta complessivamente a 221,5 miliardi, di cui 191,5 riferibili alfund e 30 miliardi di fondo complementare. E' quanto emerge dalle tabelle inserite nel documento che il Consiglio dei ministro dovrebbe esaminare domani. Sei le missioni: digitalizzazione, ...Le sei missioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza saranno accompagnate anche da due riforme strutturali della giustizia e della Pubblica amministrazione. E' quanto prevede unaelaborata in vista del Consiglio dei ministri atteso per venerdì 23 aprile. Nella documento vengono citate altre riforme giudicate 'abilitanti', come le semplificazioni per la concessione di ...(ANSA) - ROMA, 22 APR - Il Piano nazionale di ripresa e resilienza ammonta complessivamente a 221,5 miliardi, di cui 191,5 riferibili al Recovery fund e 30 miliardi di fondo complementare. E' quanto ...Dei 25,3 miliari previsti dal Pnrr per investimenti nelle infrastrutture e nella mobilità sostenibile, 4,64 miliardi, fra fondi in ...