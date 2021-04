Real Madrid, Florentino Perez su Zidane: «Noi non lo cacceremo mai via» (Di giovedì 22 aprile 2021) Nella lunga intervista a Cadena Ser, Florentino Perez ha parlato anche del futuro di Zinedine Zidane Florentino Perez, presidente del Real Madrid, nella lunga intervista rilasciata a Cadena Ser non ha parlato solamente della Superlega, ma anche del futuro sulla panchina dei Blancos di Zinedine Zidane. «A Zidane chiedete sempre la stessa cosa. Lui ha un contratto col Real Madrid ed è una leggenda di questo club. Un giorno se ne andrà e, se lo farà, dovrà andarsene come una leggenda. Deciderà lui o lo decideremo insieme, ma non si alzerà mai una mattina dicendo che il Real Madrid l’ha cacciato via». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 22 aprile 2021) Nella lunga intervista a Cadena Ser,ha parlato anche del futuro di Zinedine, presidente del, nella lunga intervista rilasciata a Cadena Ser non ha parlato solamente della Superlega, ma anche del futuro sulla panchina dei Blancos di Zinedine. «Achiedete sempre la stessa cosa. Lui ha un contratto coled è una leggenda di questo club. Un giorno se ne andrà e, se lo farà, dovrà andarsene come una leggenda. Deciderà lui o lo decideremo insieme, ma non si alzerà mai una mattina dicendo che ill’ha cacciato via». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

tancredipalmeri : A occhio e croce la Heineken non sponsorizzerà Juventus e Real Madrid. Presi in giro dagli sponsor, che assoluto d… - SquawkaNews : 30’ ?? Benzema scores. 34’ ??? Benzema assists. Real Madrid lead Cadiz 2-0. - FOXSoccer : PSG vs Manchester City Real Madrid vs Chelsea The #UCL semifinals are SET ?? - SCML27 : @tuttosport io imagino i tifosi del Real Madrid (13 CL) a sentire questi discorsi. Mamma Santa. Bruciano il Bernabéu! - infoitsport : Ceferin gongola: l’ultima presa in giro a Juventus e Real Madrid -