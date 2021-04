Rapina violenta alle autolinee | colpisce una donna con una bottiglia per strapparle la borsa | arrestato

(Di giovedì 22 aprile 2021) Ha avvicinato unache era in attesa del suo autobus alla stazione delledi Latina, ha cercato dilae poi non ha esitato a colpire con unalache ...

Advertising

ital_malmostoso : @CorriereCitta “Un cittadino egiziano, H.Y., classe 1998, è stato arrestato dalla Polizia di Stato. Il 22enne, in I… - newsrimini : Rapina violenta a #riccione . Arrestato un 19enne - LUZrossonero : @terraeliberta È una rapina condotta con spregiudicatezza quasi violenta e usando biecamente la legge del più forte… - MomentiCalcio : Roma: Smalling dopo la violenta rapina di venerdì scorso, sta valutando il trasloco in un’altra zona -

Ultime Notizie dalla rete : Rapina violenta

ilmessaggero.it

... riuscendo poi ad identificare il responsabile dellaa carico del quale sono stati raccolti importanti elementi di prova. Si tratta di un cittadino egiziano di 23 anni, H. Y. le sue iniziali, ...... condannato tra l'altro per sequestro di persona e violenza sessuale nonché pere lesione ... "non è sicuramente una persona". Afferma invece il suo legale, l'avvocato Marco Palmieri del ...AOSTA: L'uomo arrestato e accusato dell'omicidio ha chiamato la vittima poco prima di entrare nella casa. Quando è stato fermato aveva la borsa della donna ...Sapeva di essere braccato e aveva cercato di far perdere le sue tracce, ma è stato rintracciato e arrestato da personale della Polizia di Stato. Si tratta dell’autore di una ...