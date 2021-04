Politico eu | Bruxelles prepara l' azione legale contro AstraZeneca

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 22 aprile 2021) La Commissione Ue è pronta a lanciare un’. Lo scrive il sito.eu, citando 5 diplomatici europei. La questione è stata sollevata al vertice degli ambasciatori di ieri, durante il quale la maggioranza dei Paesi europei si è detta pronta a sostenere una citnei confronti della casa farmaceutica anglo-svedese per il mancato rispetto dei contratti siglati sul vaccino anti-Covid, con i gravi ritardi nelle consegne al Vecchio Continente. Una fonte chiarisce che il primo obiettivo del procedimentoè quello di imporre adil rispetto del contratto e quindi la consegna delle dosi previste dai contratti. Due diplomatici fissano alla fine della settimana una deadline per poi far scattare la ...