-Pescara-Entella | formazioni e dove vederla

Martedì 27 Aprile 2021 nello Stadio Giovanni Cornacchia alle ore 14:00 si disputerà la partita di Serie B Pescara-Entella. Il Pescara si trova al diciannovesimo posto con 28 punti e arriva da una due sconfitte con Ascoli e Vicenza e una vittoria col Pisa. Infine ha pareggiato con Monza e Brescia. L'Entella si trova al ventesimo posto con 22 punti e arriva da due sconfitte con Cremonese e Empoli e un pareggio col Monza. Poi sono arrivate due pareggi con Pordenone e Salernitana. Brescia-Pescara 1-1: Dessena risponde a Jagiello Pescara-Entella: probabili formazioni Pescara (4-3-1-2): Fiorillo, Bellanova, Sorensen, Scognamiglio, Masciangelo, Dessena, Busellato, Maistro, Capone, Ceter, Odgaard. Allenatore: Gianluca

