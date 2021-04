Ora è ufficiale: Ibrahimovic rinnova con il Milan fino al 2022 (Di giovedì 22 aprile 2021) Con un comunicato ufficiale, il Milan ha annunciato il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic fino a giugno 2022. Questo il comunicato: “AC Milan comunica di aver rinnovato il contratto di Zlatan Ibrahimovi?. Il Milan è la squadra italiana con cui Zlatan ha collezionato il maggior numero di presenze e, dopo le 84 reti realizzate nelle 130 partite giocate nella sua carriera Milanista, il campione svedese vestirà la maglia rossonera anche la prossima stagione”. Official Statement: Zlatan Ibrahimovi? https://t.co/1oOb4W15WF Comunicato ufficiale: Zlatan Ibrahimovi? https://t.co/PPGZkg71PY #SempreMilan #ReadyToUnleash pic.twitter.com/v42ESLGnKa — AC Milan (@acMilan) April 22, ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 22 aprile 2021) Con un comunicato, ilha annunciato il rinnovo di Zlatana giugno. Questo il comunicato: “ACcomunica di averto il contratto di Zlatan Ibrahimovi?. Ilè la squadra italiana con cui Zlatan ha collezionato il maggior numero di presenze e, dopo le 84 reti realizzate nelle 130 partite giocate nella sua carrieraista, il campione svedese vestirà la maglia rossonera anche la prossima stagione”. Official Statement: Zlatan Ibrahimovi? https://t.co/1oOb4W15WF Comunicato: Zlatan Ibrahimovi? https://t.co/PPGZkg71PY #Sempre#ReadyToUnleash pic.twitter.com/v42ESLGnKa — AC(@ac) April 22, ...

Advertising

ZZiliani : È ufficiale: ci prendono in giro e indirizzano le partite come vogliono. Ora sappiamo che il #VAR avrebbe dovuto di… - SkySport : ULTIM'ORA MILAN UFFICIALE IL RINNOVO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC L'ATTACCANTE SVEDESE HA FIRMATO PER UN ALTRO ANNO ??… - GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Svolta epocale, ora è ufficiale: è nata la #SuperLeague ?? - komjksi12 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MILAN UFFICIALE IL RINNOVO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC L'ATTACCANTE SVEDESE HA FIRMATO PER UN ALTRO ANNO ?? - Gianluc21212259 : RT @SkySport: ULTIM'ORA MILAN UFFICIALE IL RINNOVO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC L'ATTACCANTE SVEDESE HA FIRMATO PER UN ALTRO ANNO ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Ora ufficiale Ibra rossonero anche la prossima stagione Ora è ufficiale: L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic rinnova fino al 30 giugno 2022. Lo annuncia il club rossonero con una nota pubblica sul proprio sito ufficiale. "AC Milan comunica di aver ...

Covid: consegnate chiavi Sciacca dal sindaco a Fauci ... rimandando naturalmente alla fine della pandemia la cerimonia ufficiale da tenersi al comune, alla presenza fisica dell'illustre neoconcittadino. "E io - ha detto Fauci - non vedo l'ora di venire a ...

++ Superlega: ora è ufficiale, il City si ritira ++ Agenzia ANSA Calcio: Milan, Ibrahimovic rinnova fino al 2022 Milano, 22 apr. - (Adnkronos) - Ora è ufficiale: L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic rinnova fino al 30 giugno 2022. Lo annuncia il club rossonero con una nota pubblica sul proprio sito ...

Milan, ora è ufficiale: Ibrahimovic firma per un altro anno Arrivato il comunicato ufficiale del rinnovo da parte del club rossonero: Ibrahimovic guiderà ancora l'attacco del Milan nella prossima stagione.

: L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic rinnova fino al 30 giugno 2022. Lo annuncia il club rossonero con una nota pubblica sul proprio sito. "AC Milan comunica di aver ...... rimandando naturalmente alla fine della pandemia la cerimoniada tenersi al comune, alla presenza fisica dell'illustre neoconcittadino. "E io - ha detto Fauci - non vedo l'di venire a ...Milano, 22 apr. - (Adnkronos) - Ora è ufficiale: L'attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic rinnova fino al 30 giugno 2022. Lo annuncia il club rossonero con una nota pubblica sul proprio sito ...Arrivato il comunicato ufficiale del rinnovo da parte del club rossonero: Ibrahimovic guiderà ancora l'attacco del Milan nella prossima stagione.