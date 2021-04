Omicidio Sacchi, Anastasiya: “Mi avevano strappato la persona che amavo di più a questo mondo” (Di giovedì 22 aprile 2021) Il processo per l’Omicidio di Luca Sacchi è iniziato il 18 maggio. Del Grosso: “Nello zaino non c’erano soldi”. ROMA – Il processo per l’Omicidio di Luca Sacchi, avvenuto nell’ottobre 2019, è iniziato il 9 giugno. Nella giornata del 22 aprile è tornata a parlare Anastasiya, fidanzata della vittima. La testimonianza di Anastasiya: “Princi era solo un amico” In aula è stata ascoltata anche la fidanzata di Luca Sacchi, Anastasia Kylemnyk. “Tra me e Giovanni Princi non c’è mai stato nulla di particolare, solo una semplice amicizia, perché lui era amico di Luca. Io ero attaccatissima al mio fidanzato“, le sue parole durante la prima udienza riportate da Rai News. “Quello che ricordo è che sentii una compressione alla nuca, ricordo che qualcuno mi disse ‘dammi il ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 22 aprile 2021) Il processo per l’di Lucaè iniziato il 18 maggio. Del Grosso: “Nello zaino non c’erano soldi”. ROMA – Il processo per l’di Luca, avvenuto nell’ottobre 2019, è iniziato il 9 giugno. Nella giornata del 22 aprile è tornata a parlare, fidanzata della vittima. La testimonianza di: “Princi era solo un amico” In aula è stata ascoltata anche la fidanzata di Luca, Anastasia Kylemnyk. “Tra me e Giovanni Princi non c’è mai stato nulla di particolare, solo una semplice amicizia, perché lui era amico di Luca. Io ero attaccatissima al mio fidanzato“, le sue parole durante la prima udienza riportate da Rai News. “Quello che ricordo è che sentii una compressione alla nuca, ricordo che qualcuno mi disse ‘dammi il ...

