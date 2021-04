Nei cantieri navali Seven Stars rinasce lo storico marchio “Leopard” (Di giovedì 22 aprile 2021) PISA (ITALPRESS) – Seven Stars Marina & Shipyard ha presentato alla stampa il lancio del primo modello da 36 metri di Leopard Yachts, compiendo un primo passo per il rilancio dello storico brand nato nel 1973 dalla famiglia Picchiotti.Un progetto che è espressione di un nuovo modo di interpretare la cantieristica navale, prediligendo la produzione di yacht custom made, che si distinguono dalla produzione industriale in serie. La nuova imbarcazione Leopard verrà prodotta nel cantiere di Tombolo, nel quale erano stati realizzati gli ultimi Leopard, recentemente rilevato da Seven Stars Marina & Shipyard. Sullo storico Canale dei Navicelli, che collega Pisa con il porto di Livorno, l'operazione di ripartenza del ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 22 aprile 2021) PISA (ITALPRESS) –Marina & Shipyard ha presentato alla stampa il lancio del primo modello da 36 metri diYachts, compiendo un primo passo per il rilancio dellobrand nato nel 1973 dalla famiglia Picchiotti.Un progetto che è espressione di un nuovo modo di interpretare lastica navale, prediligendo la produzione di yacht custom made, che si distinguono dalla produzione industriale in serie. La nuova imbarcazioneverrà prodotta nel cantiere di Tombolo, nel quale erano stati realizzati gli ultimi, recentemente rilevato daMarina & Shipyard. SulloCanale dei Navicelli, che collega Pisa con il porto di Livorno, l'operazione di ripartenza del ...

