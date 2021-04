Moiano | dopo una settimana Buonanno revoca le dimissioni da sindaco

(Di giovedì 22 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – È bastata unaaldi, Giacomo, per ripensarci: con una nota social infatti, il primo cittadino ha appena ritirato ledalla carica diche lo stesso aveva presentato in data 15 Aprile 2021. Lepresentate daldiventavano efficaci ed irbili, come da norma degli Enti locali, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Il primo cittadino ha quindi incaricato, con apposita delega, il consigliere comunale, Carmine Pesce, a depositare l’atto all’0ufficio protocollo del comune. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

