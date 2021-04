Milano | patto Comune e cittadini | nasce il Miglio delle Farfalle

(Di giovedì 22 aprile 2021)oggi, giovedì 22 aprile, in occasione della Giornata mondiale della Terra , il, una piccola oasi verde al centro di unastrade più trafficate della ...

Advertising

CronacaOssonaTw : Poi alle 16.30 si sono riuniti per siglare il Patto delle Farfalle, che impegnerà i protagonisti a prendersi cura d… - CronacaOssonaTw : Patto delle farfalle a Milano. Un gruppo di milanesi residenti al Corvetto si occuperanno di stabilire una collabor… - CronacaOssonaTw : I protagonisti del patto delle farfalle al Corvetto #pattodellefarfalle #milano #ambiente - ilarymary : Poi alle 16.30 si sono riuniti per siglare il Patto delle Farfalle, che impegnerà i protagonisti a prendersi cura d… - ilarymary : Patto delle farfalle a Milano. Un gruppo di milanesi residenti al Corvetto si occuperanno di stabilire una collabor… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano patto

Un traguardo raggiungibile ache in Lombardia arrivino nuove dosi da mettere a disposizione ... che questa mattina ha fatto visita al nuovo hub per le vaccinazioni realizzato aal 'Palazzo ...... nonché da 18 cittadine e cittadini attivi, tra cui due bambine e un bambino del quartiere: è la prima volta infatti che dei minori firmano uncon il Comune di. "Il quartiere ...Milano - Hanno iniziato di buon mattino a preparare il terreno delle aiuole lungo il percorso ciclopedonale di corso Lodi e nelle ore successive le hanno riempite con piantine di essenze di rosa canin ...Milano - Nasce oggi, giovedì 22 aprile, in occasione della Giornata mondiale della Terra, il Miglio delle Farfalle, una piccola oasi verde al centro di una delle strade più trafficate della città. L’i ...