LIVE Tour of the Alps in DIRETTA: nove uomini in fuga tra cui Froome. Il plotone insegue a 2’20” (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.28 Il gruppo dei fuggitivi è composto da: Attila Valter (Groupama-FDJ), Amanuel Ghebreigzabhier (Trek), Luis Leon Sanchez (Astana), Felix Großschartner (Bora-hansgrohe), Chris Froome (Israel Start-Up Nation), Hermann Pernsteiner (Bahrain-Victorious), Nicolas Prodhomme (Ag2r-Citroen), Nicolas Roche (Team DSM), Marton Dina (Eolo-Kometa) 12. 24 Il vantaggio dei sette al comando scende a 2’20”. 12.19 Il ciclista messo meglio in classifica generale è Felix Großschartner con 2’26” di distacco dal leader Yates. 12.15 I fuggitivi hanno portato in pochi chilometri il loro vantaggio a 2’40”. 12.10 Il vantaggio dei fuggitivi sale velocemente a 1’40” 12.06 Sette uomini all’attacco tra questi anche Chris Froome. 12.03 Si rimescola di continui la ... Leggi su oasport (Di giovedì 22 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.28 Il gruppo dei fuggitivi è composto da: Attila Valter (Groupama-FDJ), Amanuel Ghebreigzabhier (Trek), Luis Leon Sanchez (Astana), Felix Großschartner (Bora-hansgrohe), Chris(Israel Start-Up Nation), Hermann Pernsteiner (Bahrain-Victorious), Nicolas Prodhomme (Ag2r-Citroen), Nicolas Roche (Team DSM), Marton Dina (Eolo-Kometa) 12. 24 Il vantaggio dei sette al comando scende a”. 12.19 Il ciclista messo meglio in classifica generale è Felix Großschartner con 2’26” di distacco dal leader Yates. 12.15 I fuggitivi hanno portato in pochi chilometri il loro vantaggio a 2’40”. 12.10 Il vantaggio dei fuggitivi sale velocemente a 1’40” 12.06 Setteall’attacco tra questi anche Chris. 12.03 Si rimescola di continui la ...

SpazioCiclismo : Prosegue la salita verso Passo Castrin, con nove uomini al comando #TotA #TouroftheAlps Nella fuga che comprende… - VinnyVinile : FULMINACCI è pronto a tornare sul palco con il “FULMINACCI TOUR CLUB 2022” per presentare live il nuovo album “TANT… - Dj_JoeFlanger : FULMINACCI è pronto a tornare sul palco con il “FULMINACCI TOUR CLUB 2022” per presentare live il nuovo album “TANT… - DannyPhaser : FULMINACCI è pronto a tornare sul palco con il “FULMINACCI TOUR CLUB 2022” per presentare live il nuovo album “TANT… - exhimusic : FULMINACCI è pronto a tornare sul palco con il “FULMINACCI TOUR CLUB 2022” per presentare live il nuovo album “TANT… -